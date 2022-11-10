Педро Роша забил гол и сделал две голевые передачи в победном матче «Форталезы» против «Брагантино»

«Форталеза» разгромила «Брагантино» в матче 37-го тура чемпионата Бразилии — 6:0.

В составе победителей один гол забил экс-нападающий «Спартака» Педро Роша. Также на его счету две результативные передач.

«Форталеза» идет на 8-м месте в чемпионате Бразилии (52 очка), а «Брагантино» — на 14-м (44 очка).