«Коринтианс» проиграл «Форталезе» и продлил безвыигрышную серию до четырех матчей

«Форталеза» обыграла «Коринтианс» в матче 23-го тура чемпионата Бразилии — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Кастелао» в Форталезе.

Нападающий хозяев Хуан Мартин Лусеро на 26-й минуте встречи вывел свою команду вперед. Перед перерывом Педро Энрике вернул равновесие в счете. После перерыва Мариньо не реализовал пенальти. Победный гол на последних секундах забил Яго Пикачу.

«Форталеза» набрала 35 очков и поднялась на 8-е место в турнирной таблице. «Коринтианс» идет на 14-й строчке (26 очков).