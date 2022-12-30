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Сегодня, 09:42

Футбольный агент Барбоза: «Пеле — символ Бразилии и лучший игрок в истории»

Футбольный агент Барбоза отреагировал на смерть Пеле
Руслан Минаев
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Футбольный агент Паулу Барбоза отреагировал на смерть Пеле. Прославленный бразилец скончался 29 декабря в возрасте 82 лет.

«Для меня Пеле до сегодняшнего дня был самым лучшим игроком. Он единственный сумел выиграть три чемпионата мира. Пеле был символом всей Бразилии, был потрясающим игроком. Был кумиром для всех, кто любит футбол.

Очень печальное событие для всех нас. Мы знали, что он давно болел, у него был рак, и в последние дни он был в тяжелом состоянии. Очень грустный день для футбола. Сейчас на уровне Пеле я вижу только Месси. Возможно, в далеком будущем будет еще Мбаппе. У Мбаппе есть все данные, чтобы играть, как Пеле», — цитирует Барбозу Metaratings.ru.

Пеле (настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту) — единственный в истории футболист, выигравший в составе сборной три чемпионата мира (в 1958, 1962, 1970 годах).

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-barboza-pele-byl-simvolom-vsei-brazilii-i-kumirom-dlya-vsekh-kto-lyubit-futbol-217138/
Пеле
Футбол
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Португальский агент Барбоза: «Через Эйсебиу я познакомился с Пеле. Он был очень скромным и общительным человеком»