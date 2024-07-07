Главный тренер Жуниор продолжит работу в сборной Бразилии до ЧМ-2026

Тренер Доривал Жуниор продолжит работу в сборной Бразилии до чемпионата мира 2026 года. 7 июля сборная проиграла Уругваю (0:0, пенальти — 2:4) в 1/4 финала Кубка Америки и завершила выступление в турнире.

«Доривал понимает, что пошло не так. Каждый раз, когда вы вносите изменения в проект, вы начинаете новую работу, это всегда сложнее. Поэтому я думаю, что это было начало, которое дало ему возможность высказать свои предположения, и в дальнейшем он найдет верные решения», — заявил глава бразильской федерации футбола Эднальдо Родригес ESPN.

Родригес также рассказал, что следующей целью сборной является успешное выступление в матчах против сборной Эквадора и Парагвая в отборе на ЧМ-2026.

Жуниор возглавил сборную Бразилии 10 января. В квалификации на чемпионат мира 2026 года сборная Бразилии занимает шестое место с семью очками по итогам шести туров.