«Коринтианс» сыграл вничью с «Гоясом», ВАР отменил гол Юри Алберто

Сегодня, 05:23
«Коринтианс» в матче 32-го тура чемпионата Бразилии на выезде сыграл вничью с «Гоясом» со счетом 0:0.
На 93-й минуте встречи форвард гостей Юри Алберто, арендованный у «Зенита», забил гол, однако ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда.
После этого матча «Коринтианс» с 58 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Гояс» с 43 очками — на 13-й строчке.
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Основные источники исследования