«Коринтианс» сыграл вничью с «Гоясом», ВАР отменил гол Юри Алберто

«Коринтианс» в матче 32-го тура чемпионата Бразилии на выезде сыграл вничью с «Гоясом» со счетом 0:0.

На 93-й минуте встречи форвард гостей Юри Алберто, арендованный у «Зенита», забил гол, однако ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда.

После этого матча «Коринтианс» с 58 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Гояс» с 43 очками — на 13-й строчке.