Гвардиола отказался возглавить сборную Бразилии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался возглавить сборную Бразилии, сообщает Mirror.

По информации источника, ранее представители сборной Бразилии сделали предварительной запрос агенту и брату Пере Гвардиоле, чтобы узнать интерес тренера к работе в национальной команде. Отмечается, что Гвардиола отказался от предложения, заявив, что у него есть незаконченные дела в «Манчестер Сити».

Тите объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бразилии после поражения от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре. 61-летний специалист руководил командой с 2016 года.