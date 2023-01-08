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Бразилия

Сегодня, 15:34

Гвардиола отказался возглавить сборную Бразилии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался возглавить сборную Бразилии, сообщает Mirror.

По информации источника, ранее представители сборной Бразилии сделали предварительной запрос агенту и брату Пере Гвардиоле, чтобы узнать интерес тренера к работе в национальной команде. Отмечается, что Гвардиола отказался от предложения, заявив, что у него есть незаконченные дела в «Манчестер Сити».

Тите объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бразилии после поражения от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре. 61-летний специалист руководил командой с 2016 года.

Хосеп Гвардиола
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
ФК Манчестер Сити
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