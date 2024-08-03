Хамес Родригес расторг контракт с «Сан-Паулу»

Полузащитник Хамес Родригес согласовал с «Сан-Паулу» досрочное расторжение контракта. 33-летний колумбиец покидает команду спустя год после перехода.

По информации Globo Esporte, Хамес потерял около 75 процентов от того, что ему причиталось в виде подписных бонусов от клуба, что составляет около 3 миллионов бразильских реалов. Теперь он является свободным агентом и может перейти в другую команду бесплатно.

За год Хамес сыграл в 22 матчах за «Сан-Паулу» и забил 2 гола. По итогам Кубка Америки-2024 он был признан лучшим игроком турнира. В шести матчах колумбиец стал автором одного забитого мяча и шести голевых передач.