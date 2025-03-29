Игроки сборной Бразилии хотят возвращения Тите на пост главного тренера

Бразильская конфедерация футбола (CBF) хочет видеть иностранного специалиста на посту главного тренера сборной Бразилии.

По информации R7 Esporte, нападающий бразильцев Неймар, а также несколько других игроков рассчитывают на возвращение Тите, который покинул команду после вылета в 1/4 финала чемпионата мира-2022.

Тите является безработным с 30 сентября, когда его уволили из «Фламенго». За почти шесть месяцев он отклонил как минимум семь предложений от крупных бразильских клубов.

Тите тренировал сборную Бразилии с 2016 по 2022 год. Под его руководством команда в 81 матче одержала 61 победу и сыграла 13 раз вничью.