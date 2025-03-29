Игроки сборной Бразилии хотят возвращения Тите на пост главного тренера

29 марта, 02:29
Бразильская конфедерация футбола (CBF) хочет видеть иностранного специалиста на посту главного тренера сборной Бразилии.
По информации R7 Esporte, нападающий бразильцев Неймар, а также несколько других игроков рассчитывают на возвращение Тите, который покинул команду после вылета в 1/4 финала чемпионата мира-2022.
Тите является безработным с 30 сентября, когда его уволили из «Фламенго». За почти шесть месяцев он отклонил как минимум семь предложений от крупных бразильских клубов.
Тите тренировал сборную Бразилии с 2016 по 2022 год. Под его руководством команда в 81 матче одержала 61 победу и сыграла 13 раз вничью.