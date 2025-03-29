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Бразилия

29 марта, 02:29

Игроки сборной Бразилии хотят возвращения Тите на пост главного тренера

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бразильская конфедерация футбола (CBF) хочет видеть иностранного специалиста на посту главного тренера сборной Бразилии.

По информации R7 Esporte, нападающий бразильцев Неймар, а также несколько других игроков рассчитывают на возвращение Тите, который покинул команду после вылета в 1/4 финала чемпионата мира-2022.

Тите является безработным с 30 сентября, когда его уволили из «Фламенго». За почти шесть месяцев он отклонил как минимум семь предложений от крупных бразильских клубов.

Тите тренировал сборную Бразилии с 2016 по 2022 год. Под его руководством команда в 81 матче одержала 61 победу и сыграла 13 раз вничью.

Доривал Жуниор.Доривал Жуниор уволен из сборной Бразилии
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Аденор Леонардо Бакши (Тите)
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