«Интернасионал» обыграл «Сан-Паулу»

«Интернасионал» выиграл у «Сан-Паулу» в матче 23-го тура чемпионата Бразилии — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Хосе Пиньейро Борд» в Порту-Алегри.

Нападающий гостей Джонатан Кальери в конце первого тайма открыл счет, реализовав пенальти. После перерыва хозяева отыгрались — гол забил Фабрисио Бустос. На 70-й минуте Рене забил второй гол и принес своей команде победу.

«Интернасионал» поднялся на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии, набрав 29 очков. «Сан-Паулу» с 28 очками занимает 12-ю строчку.