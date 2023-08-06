«Интернасьонал» сыграл вничью с «Коринтиансом», Луис Адриано забил на 90+9-й минуте

«Интернасьонал» в матче 18-го тура чемпионата Бразилии дома сыграл вничью с «Коринтиансом» со счетом 2:2.

У хозяев отличились Бруно Энрике и Луис Адриано, который забил на 90+9-й минуте. В составе гостей голы забили Ренато Аугусто и Фабио Сантос, реализовавший пенальти. При этом «Интернасьонал» остался вдесятером после удаления Карлоса Де Пены на 90+3-й минуте.

После этого матча «Интернасьонал» с 24 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, «Коринтианс» с 20 очками — на 14-й строчке.