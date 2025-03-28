Источник: главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор будет отправлен в отставку

28 марта, 18:29
Бразильская конфедерация футбола (CBF) приняла решение уволить главного тренера сборной Бразилии Доривала Жуниора, сообщает UOL.
Официально об этом будет объявлено в ближайшие часы. Поводом стало поражение от Аргентины (1:4) в южноамериканской квалификации чемпионата мира-2026.
62-летний Жуниор возглавил сборную в январе 2024 года. Его контракт был рассчитан до конца 2026-го.
Бразилия набрала 21 очко после 14 матчей и занимает 4-е место в таблице южноамериканского отбора на чемпионат мира-2026.