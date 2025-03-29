Источник: Гвардиола и Анчелотти являются кандидатами на пост тренера сборной Бразилии

29 марта, 10:16
Бразильская конфедерация футбола (CBF) хочет назначить на пост главного тренера сборной страны иностранного специалиста, сообщает UOL.
Ранее организация объявила об увольнении Доривала Жуниора, который возглавлял национальную команду Бразилии с января 2024 года. По информации источника, CBF рассматривает три кандидатуры на его замену: Карло Анчелотти («Реал»), Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити») и Жорже Жезуша («Аль-Хиляль»).
Отмечается, что глава Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригес отдает предпочтение кандидатуре Анчелотти. При этом Гвардиола открыт для работы со сборной Бразилии.
В среду, 26 марта, сборная Бразилии крупно проиграла Аргентине (1:4) в отборочном турнире чемпионата мира-2026. В 16 матчах под руководством Жуниора бразильцы одержали 7 побед и 6 раз сыграли вничью.