Источник: Гвардиола и Анчелотти являются кандидатами на пост тренера сборной Бразилии

Бразильская конфедерация футбола (CBF) хочет назначить на пост главного тренера сборной страны иностранного специалиста, сообщает UOL.

Ранее организация объявила об увольнении Доривала Жуниора, который возглавлял национальную команду Бразилии с января 2024 года. По информации источника, CBF рассматривает три кандидатуры на его замену: Карло Анчелотти («Реал»), Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити») и Жорже Жезуша («Аль-Хиляль»).

Отмечается, что глава Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригес отдает предпочтение кандидатуре Анчелотти. При этом Гвардиола открыт для работы со сборной Бразилии.

В среду, 26 марта, сборная Бразилии крупно проиграла Аргентине (1:4) в отборочном турнире чемпионата мира-2026. В 16 матчах под руководством Жуниора бразильцы одержали 7 побед и 6 раз сыграли вничью.