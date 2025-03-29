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Бразилия

29 марта, 10:16

Источник: Гвардиола и Анчелотти являются кандидатами на пост тренера сборной Бразилии

Алина Савинова
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Бразильская конфедерация футбола (CBF) хочет назначить на пост главного тренера сборной страны иностранного специалиста, сообщает UOL.

Ранее организация объявила об увольнении Доривала Жуниора, который возглавлял национальную команду Бразилии с января 2024 года. По информации источника, CBF рассматривает три кандидатуры на его замену: Карло Анчелотти («Реал»), Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити») и Жорже Жезуша («Аль-Хиляль»).

Отмечается, что глава Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригес отдает предпочтение кандидатуре Анчелотти. При этом Гвардиола открыт для работы со сборной Бразилии.

В среду, 26 марта, сборная Бразилии крупно проиграла Аргентине (1:4) в отборочном турнире чемпионата мира-2026. В 16 матчах под руководством Жуниора бразильцы одержали 7 побед и 6 раз сыграли вничью.

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Карло Анчелотти
Хосеп Гвардиола
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
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