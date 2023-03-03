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Бразилия

Сегодня, 13:27

Источник: Педриньо может досрочно вернуться в «Локомотив» из «Сан-Паулу»

Ана Горшкова
Корреспондент
Педриньо.
Фото Александр Федоров., «СЭ»
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В бразильском клубе «Сан-Паулу» рассматривают дело о домашнем насилии нападающего Педро Габриэла (Педриньо) в отношении его девушки.

Как сообщает Ge Globo, руководство примет окончательное решение о будущем игрока до конца текущей недели.

За «Сан-Паулу» Педриньо выступает на правах аренды. Полноценный контракт футболиста принадлежит «Локомотиву» и если бразильский клуб решит досрочно прервать аренду, то игрок вернется в Россию.

2 марта появилась информация, что бывшая девушка игрока «Локомотива» Аманда Нуньес обвинила футболиста в домашнем насилии. Девушка написала заявление в полицию, добавив, что он угрожал ей, оскорблял и нанес телесные повреждения. У потерпевшей были обнаружены следы травм, которые были задокументированы.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Педриньо принял участие в 10 матчах, в которых забил 3 мяча.

Источник: Ge Globo
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сан-Паулу
Педриньо
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