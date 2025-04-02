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Бразилия

2 апреля, 16:52

Кафу рассказал, в чем видит свою миссию после завершения карьеры футболиста

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной Бразилии Кафу рассказал, почему не видит себя в роли тренера и чем занимается после завершения карьеры.

«Тренерская работа — не мой путь. Хочу быть менеджером, помогать молодым футболистам строить карьеру. Сейчас сотрудничаю с ФИФА и УЕФА, участвую в разных проектах, связанных с развитием футбола», — цитирует Кафу Meta-ratings.kz.

Ранее 54-летний бразилец прибыл в Казахстан для участия в Meta Sport Forum и Metaratings Top Awards.

Кафу является двукратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии (1994, 2002). На клубном уровне он выступал за такие команды, как «Милан», «Рома», «Палмейрас», «Жувентуде», «Реал Сарагоса» и «Сан-Паулу».

Источник: Meta-ratings.kz
Кафу
Футбол
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