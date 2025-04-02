Кафу рассказал, в чем видит свою миссию после завершения карьеры футболиста

2 апреля, 16:52
Бывший футболист сборной Бразилии Кафу рассказал, почему не видит себя в роли тренера и чем занимается после завершения карьеры.
«Тренерская работа — не мой путь. Хочу быть менеджером, помогать молодым футболистам строить карьеру. Сейчас сотрудничаю с ФИФА и УЕФА, участвую в разных проектах, связанных с развитием футбола», — цитирует Кафу Meta-ratings.kz.
Ранее 54-летний бразилец прибыл в Казахстан для участия в Meta Sport Forum и Metaratings Top Awards.
Кафу является двукратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии (1994, 2002). На клубном уровне он выступал за такие команды, как «Милан», «Рома», «Палмейрас», «Жувентуде», «Реал Сарагоса» и «Сан-Паулу».