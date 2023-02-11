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Бразилия

Сегодня, 19:01

Кака может стать техническим директором сборной Бразилии в случае прихода Анчелотти

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Реала» Кака играет важную роль в переговорах Федерации футбола Бразилии с главным тренером мадридского клуба Карло Анчелотти, сообщает UOL Esporte.

При этом руководство федерации хочет, чтобы Кака стал техническим директором сборной Бразилии и обсуждает с ним такой вариант.

40-летний Кака играл под руководством Анчелотти в «Милане» и «Реале».

Ранее сообщалось, что 63-летний Анчелотти покинет «Реал» летом 2023 года и подпишет с бразильской конфедерацией футбола контракт до конца чемпионата мира-2026.

Сборная Бразилии осталась без тренера после ухода Тите. 61-летний специалист объявил об уходе с поста после поражения от Хорватии (1:1, пенальти — 2:4) в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре.

Кака
Карло Анчелотти
Сборная Бразилии по футболу
ФК Реал
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Бразильская конфедерация футбола опровергла договоренность с Анчелотти