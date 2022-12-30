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Бразилия

Сегодня, 03:49

Каррагер: «Покойся с миром, один из богов игры»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник сборной Англии Джейми Каррагер выразил соболезнования по поводу смерти легендарного футболиста Пеле.

Это очень печальный день для футбольного мира, когда уходит из жизни такая икона, как Пеле. Я никогда не забуду трепет в детстве, когда смотрел видеокассету о сборной Бразилии 70-х, величайшей национальной сборной, которую кто-либо когда-либо видел. Покойся с миром, один из богов игры", — написал Каррагер в социальной сети.

Пеле умер в четверг, 29 декабря в возрасте 82 лет. В официальном бюллетене клиники «Альберт Эйнштейн» сообщается, что причиной смерти стал «множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки».

В составе сборной Бразилии Пеле стал единственным трехкратным чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.

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