«Молюсь за короля». Мбаппе отреагировал на новость о серьезной болезни Пеле

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на новость о серьезной болезни трехкратного чемпиона мира Пеле.

«Молюсь за короля», — написал 23-летний француз в социальной сети.

Как ранее сообщили бразильские СМИ, 82-летний Пеле получает паллиативную помощь после того, как химиотерапия перестала приносить ожидаемые результаты.

Легендарного бразильского футболиста госпитализировали для повторной оценки лечения рака толстой кишки. Позже у него диагностировали респираторную инфекцию.