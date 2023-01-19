Гол Юри Алберто помог «Коринтианс» разгромить «Агуа Санта»

«Коринтианс» переиграл «Агуа Санта» в матче 2-го тура чемпионата Паулиста — 3:0.

Автором победного гола стал экс-нападающий «Зенита» Юри Алберто. Также дубль оформил Роджер Гедес.

«Коринтианс» на 2-м месте идет в группе С — 3 очка. «Агуа Санта» располагается на последней строчке в группе B — 0 очков.