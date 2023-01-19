Гол Юри Алберто помог «Коринтианс» разгромить «Агуа Санта»

Сегодня, 05:02
«Коринтианс» переиграл «Агуа Санта» в матче 2-го тура чемпионата Паулиста — 3:0.
Автором победного гола стал экс-нападающий «Зенита» Юри Алберто. Также дубль оформил Роджер Гедес.
«Коринтианс» на 2-м месте идет в группе С — 3 очка. «Агуа Санта» располагается на последней строчке в группе B — 0 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования