«Коринтианс» представил новичка Рохаса кадрами из сериала «Тед Лассо»

Сегодня, 07:43
«Коринтианс» объявил о переходе атакующего полузащитника Матиаса Рохаса из «Расинга». 27-летний парагваец подписал контракт до 2027 года.
Бразильский клуб опубликовал в Twitter кадры из сериала «Тед Лассо» вместе с нарезкой моментов с участием новичка. В сериале был герой Дани Рохас, но он был мексиканцем.
Que tenha uma grande hist?ria com a nossa camisa, Rojas! ???#BemVindoMatiasRojas#VaiCorinthians pic.twitter.com/wyCbVaz1Qd— Corinthians (@Corinthians) July 11, 2023
В этом сехоне Рохас сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 1 голевую передачу.