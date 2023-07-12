«Коринтианс» представил новичка Рохаса кадрами из сериала «Тед Лассо»

«Коринтианс» объявил о переходе атакующего полузащитника Матиаса Рохаса из «Расинга». 27-летний парагваец подписал контракт до 2027 года.

Бразильский клуб опубликовал в Twitter кадры из сериала «Тед Лассо» вместе с нарезкой моментов с участием новичка. В сериале был герой Дани Рохас, но он был мексиканцем.

В этом сехоне Рохас сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 1 голевую передачу.