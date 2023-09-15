«Коритиба» потерпела 6-е поражение подряд

«Баия» на выезде обыграла «Коритибу» в матче 23-го тура чемпионата Бразилии — 4:2. Встреча прошла на стадионе «Куто Перейра» в Куритибе.

Колумбиец Себастьян Гомес на 2-й минуте вывел хозяев вперед. Однако еще до перерыва гости забили три мяча. Забитыми голами отметились Рафаэл Ратао, Тасиано и Адемир. Во втором тайме Биель увеличил счет до крупного. Перед финальным свистком Андрей забил второй гол «Коритибы».

«Баия» набрала 25 очков и поднялась на 15-е место в турнирной таблице. «Коритиба» идет на последней строчке — 14 очков.