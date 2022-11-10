Гол и голевая передача Юри Алберто спасли «Коринтианс» от поражения в игре с «Коритибой»

10 ноября, 02:54
«Коритиба» и «Коринтианс» не выявили победителя в матче 37-го тура чемпионата Бразилии — 2:2.
В первом тайме у хозяев дублем отметился Алеф Манга, а у гостей забил Ду Кейрос, которому ассистировал Юри Алберто. После перерыва экс-форвард «Зенита» забил уже сам.
Весь второй тайм гости играли в меньшинстве, так как красную карточку получил Бруну Мендес, а также тренер команды Витор Перейра.
«Коринтианс» набрал 65 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Коритиба» с 42 очками располагается на 15-й строчке.
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Основные источники исследования