Гол и голевая передача Юри Алберто спасли «Коринтианс» от поражения в игре с «Коритибой»

«Коритиба» и «Коринтианс» не выявили победителя в матче 37-го тура чемпионата Бразилии — 2:2.

В первом тайме у хозяев дублем отметился Алеф Манга, а у гостей забил Ду Кейрос, которому ассистировал Юри Алберто. После перерыва экс-форвард «Зенита» забил уже сам.

Весь второй тайм гости играли в меньшинстве, так как красную карточку получил Бруну Мендес, а также тренер команды Витор Перейра.

«Коринтианс» набрал 65 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Коритиба» с 42 очками располагается на 15-й строчке.