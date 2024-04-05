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Бразилия

5 апреля, 22:59

Дани Алвес дал первый комментарий после выхода из тюрьмы

Руслан Минаев
Дани Алвес.
Фото Global Look Press
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Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес дал первый комментарий после выхода из тюрьмы.

Экс-футболист рассказал, что отмечается в суде каждую пятницу, отметив, что это единственное, чем он занят в последнее время.

Также Алвес сравнил нынешний этап своей жизни с футбольным матчем, добавив, что не знает, сколько он будет продолжаться.

«Где бы я ни оказался, я выживаю. Я приспосабливаюсь ко всему, потому что не место делает человека, а человек делает место», — рассказал Алвес в интервью El Periodico о времени в тюрьме.

25 марта Алвес вышел из тюрьмы под залог в 1 миллион евро. Сообщалось, что у 40-летнего бразильца заберут паспорт и обяжут еженедельно отмечаться в суде.

22 февраля суд Барселоны приговорил 40-летнего Алвеса к 4,5 года лишения свободы за изнасилование девушки в одном из ночных клубов в столице Каталонии в 2022 году.

Дани Алвес
Футбол
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