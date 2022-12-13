Марио Фернандес подписал контракт с бразильским «Интернасьоналом»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес подписал контракт с бразильским «Интернасьоналом», сообщает сайт клуба.

14.12.2022 | Франция — Марокко

В новой команде футболист будет выступать по 37-м номером. Фернандес, в мае приостановивший контракт с ЦСКА, будет выступать за «Интернасьонал» на правах аренды до конца 2023 года.

11 декабря Марио Фернандес объявил о возобновлении карьеры игрока. В мае футболист попросил ЦСКА дать ему возможность вернуться в Бразилию по личным причинам.

В составе московской команды 32-летний защитник три раза выигрывал чемпионат России, один раз становилсяся обладателем Кубка страны, а также два раза брал Суперкубок России.

В 2016 году Фернандес получил российское гражданство. В общей сложности он провел за сборную России 33 матча, в которых забил пять голов и сделал 3 результативные передачи.