Матч между «Университарио» и «Коринтианс» закончился дракой

Ответный матч 1/16 финала Южноамериканского кубка между «Университарио» и «Коринтианс» (1:2) завершился скандалом. Встреча состоялась в Перу.

На 3-й добавленной минуте полузащитник бразильской команды забил победный гол и снял футболку и подбежал к фанатам во время празднования, что не понравилось соперникам. На поле началась потасовка. В итоге арибтр удалил двух игроков «Коринтианс», в том числе Райана, и трех человек у «Университарио».

«Коринтианс» по сумме двух встреч вышел в 1/8 финала, где встретится с «Ньюэллс Олд Бойс».