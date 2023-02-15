Менезес назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Бразилии

Сегодня, 17:27
Бразильская конфедерация футбола (CBF) на официальном сайте сообщила, что исполняющим обязанности главного тренера сборной Бразилии будет Рамон Менезес, возглавляющий молодежную национальную команду до 20 лет.
Под руководством 50-летнего бразильского специалиста сборная проведет товарищеский матч против команды Марокко. Встреча состоится 25 марта.
Менезес в феврале привел сборную Бразилии к победе в чемпионате Южной Америки среди футболистов до 20 лет.
Сборная Бразилии осталась без тренера после ухода Тите. 61-летний специалист объявил об уходе с поста после поражения от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре. Он руководил командой с 2016 года.