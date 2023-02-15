0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Статьи
Таблица
Календарь / результаты
Видео
Главная
Футбол
Бразилия

Сегодня, 17:27

Менезес назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Бразилии

Мария Гусева
Рамон Менезес.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Бразильская конфедерация футбола (CBF) на официальном сайте сообщила, что исполняющим обязанности главного тренера сборной Бразилии будет Рамон Менезес, возглавляющий молодежную национальную команду до 20 лет.

Под руководством 50-летнего бразильского специалиста сборная проведет товарищеский матч против команды Марокко. Встреча состоится 25 марта.

Менезес в феврале привел сборную Бразилии к победе в чемпионате Южной Америки среди футболистов до 20 лет.

Сборная Бразилии осталась без тренера после ухода Тите. 61-летний специалист объявил об уходе с поста после поражения от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре. Он руководил командой с 2016 года.

Футбол
Сборная Бразилии по футболу
0
Читайте также
Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Советник Пушилина Гагин: ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков
Состояние фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось
Посольство РФ подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты Бангладеш
Херш: Байден из-за страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кака может стать техническим директором сборной Бразилии в случае прихода Анчелотти