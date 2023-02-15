Менезес назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Бразилии

Бразильская конфедерация футбола (CBF) на официальном сайте сообщила, что исполняющим обязанности главного тренера сборной Бразилии будет Рамон Менезес, возглавляющий молодежную национальную команду до 20 лет.

Под руководством 50-летнего бразильского специалиста сборная проведет товарищеский матч против команды Марокко. Встреча состоится 25 марта.

Менезес в феврале привел сборную Бразилии к победе в чемпионате Южной Америки среди футболистов до 20 лет.

Сборная Бразилии осталась без тренера после ухода Тите. 61-летний специалист объявил об уходе с поста после поражения от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре. Он руководил командой с 2016 года.