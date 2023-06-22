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Бразилия

Сегодня, 12:42

Нападающий «Коринтианс» Алберто пересек поле на коленях в честь забитого гола

Виктория Кравченко
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Нападающий «Коринтианс» Юри Алберто вчера, 21 июня, отметился голом в матче с «Сантосом» (2:0). Это был первый забитый мяч игрока с 8 мая.

После матча футболист пересек поле на коленях.

«Это было обещание, которое я дал перед игрой. Моя семья также дала мне очень утешительные слова в этот трудный момент, который я переживаю, который переживает клуб», — объяснил свой поступок Альберто.

«Коринтианс» занимает 15-е место в чемпионате Бразилии.

В январе 2022 года бразилец перешел в «Зенит», но уже летом ушел в аренду в «Кориантианс», а после перешел в бразильский клуб свободным агентом.

ФК Коринтианс
Юри Алберто
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