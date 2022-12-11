Неймар обратился к Тите: «Вы заслуживали титул, мы все заслуживали его»

Нападающий сборной Бразилии Неймар в своей социальной сети обратился к экс-тренеру национальной команды Тите.

«До того, как мы встретились лично, мы много раз играли друг против друга, и могу я сказать? Я думал, что Вы очень надоедливый! Потому что вы собирали команду, чтобы закрыть меня, делали все, чтобы выиграть у меня, и даже плохо отзывались обо мне. Но судьба забавна, правда? Она поставила Вас тренером, а меня — вашим номером 10.

Я знал вас как тренера и уже знал, что вы очень хороши, но как человек вы намного лучше! Вы встретили меня и знаете, кто я. И это то, что важно для меня. Я пишу, чтобы открыто поблагодарить Вас за все: за все наставления, которые Вы нам дали, а их было так много.

Вы всегда будете одним из лучших тренеров, которые у меня были или будут, и я всегда буду превозносить вас. У нас были прекрасные моменты, но были и моменты, которые причиняли сильную боль — и этот последний момент будет причинять нам боль надолго. Вы заслуживали этот титул, мы все заслуживали его за все, что сделали, и за все, от чего отказались, чтобы попытаться достичь нашей величайшей мечты. Но бог этого не хотел, и мы стерпим. Бог дал нам все!

Спасибо, учитель Тите, за все обучение. Если есть фраза, которую я никогда не забуду — это «умственно сильный», и нам придется быть очень сильными в этот момент. Крепко обнимаю, спасибо», — написал Неймар.

Тите объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бразилии после поражения от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре. 61-летний специалист руководил командой с 2016 года.