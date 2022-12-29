Неймар: «До Пеле футбол был просто спортом. Он превратил его в искусство»

Нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар высказался о смерти трехкратного чемпиона мира Пеле.

29 декабря легендарный футболист ушел из жизни, ему было 82 года.

«До Пеле «10» было просто числом. Я прочитал эту фразу где-то, в какой-то момент своей жизни. Но это прекрасное высказывание неполное. Я бы сказал, что до Пеле футбол был просто спортом. Пеле изменил все. Он превратил его в искусство, в развлечение. Он дал голос бедным, чернокожим, и больше всего это придало Бразилии известность. Футбол и Бразилия подняли свой статус благодаря Королю! Его больше нет, но его магия останется. Пеле вечен!» — написал Неймар в соцсетях.

В последние годы жизни Пеле испытывал проблемы со здоровьем — он прошел курс химиотерапии из-за рака в январе 2022 года. В декабре его поместили в больницу и оказывали паллиативную помощь, поскольку лечение уже не помогало.

Пеле — единственный в истории трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, большую часть клубной карьеры он провел в составе «Сантоса».