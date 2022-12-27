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Бразилия

Сегодня, 15:08

Неймар назвал Пеле лучшим в истории футбола

Виктория Кравченко
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар поддержал легендарного бразильского игрока Пеле, который в плохом состоянии находится в больнице.

«Тот, кто сделал футбол своим королевством. Тот, кто вместо того,чтобы развязывать войны, остановил их. Тот, кто использовал свою силу, чтобы очаровать мир. Тот, кто бросил вызов суверенитету. Тот, кого почитали. Тот, кто создал свою собственную династию. Тот, кто вдохновлял молодежь. Тот, кто построил империю. Тот, кто поднял все золотые кубки. Тот, кто был не просто лучшим игроком матча. Он был лучшим в истории», — написал Неймар в соцсетях.

Ранее дочь бывшего форварда сборной Бразилии Пеле Кели Насименто опубликовала в соцсети фотографию с отцом в больничной палате.

У 82-летнего бразильца прогрессирует рак, ему также требуется интенсивный уход в связи с почечной и сердечной дисфункцией.

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Ромарио обратился к Пеле