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Сегодня, 06:30

Неймар — о возвращении в «Сантос»: «Никаких шансов. Это бред»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар ответил на вопрос о возможном возвращении в бразильский «Сантос» в 2024 году.

«Никаких шансов. Это бред, у меня еще год контракта с «Аль-Хилялем». Я поддерживаю «Сантос», надеюсь, что когда-нибудь вернусь, но сейчас я полностью сосредоточен на «Аль-Хиляле». Надеюсь провести отличный сезон после травмы», — приводит слова Неймара журналист Фабрицио Романо.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» в августе 2023 года. Форвард забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 5 матчах за команду. 32-летний бразилец не выходил на поле с октября 2023 года из-за разрыва крестообразной связки и мениска левого колена.

Футболист играл за «Сантос» с 2003 по 2013 года. В составе клуба он выиграл три чемпионских титула, Кубок Бразилии, Кубок Либертадорес, а также Рекопу Южной Америки.

Источник: Фабрицио Романо
Неймар Сантос
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Сантос
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