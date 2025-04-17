Неймар получил травму и был заменен в матче с «Атлетику Минейру»

Нападающий «Сантоса» Неймар не смог доиграть матч 4-го тура чемпионата Бразилии против «Атлетику Минейру». 33-летний бразилец был заменен на 34-й минуте из-за травмы. Вместо него на поле вышел Бенхамин Рольхейсер.

Ранее бразилец из-за травмы пропустил мартовский сбор сборной Бразилии, а также не играл в первых двух турах сезона в бразильской серии А. 14 апреля Неймар вернулся на поле после травмы и провел 45 минут на поле в игре с «Флуминенсе» (0:1), получив желтую карточку.

Всего в этом сезоне Неймар принял участие в 11 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.