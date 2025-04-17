Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бразилия. Новости
Новости
Статьи
Таблица
Календарь
Видео
Главная
Футбол
Бразилия

17 апреля, 04:25

Неймар получил травму и был заменен в матче с «Атлетику Минейру»

Евгений Козинов
Корреспондент
Неймар.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Нападающий «Сантоса» Неймар не смог доиграть матч 4-го тура чемпионата Бразилии против «Атлетику Минейру». 33-летний бразилец был заменен на 34-й минуте из-за травмы. Вместо него на поле вышел Бенхамин Рольхейсер.

Ранее бразилец из-за травмы пропустил мартовский сбор сборной Бразилии, а также не играл в первых двух турах сезона в бразильской серии А. 14 апреля Неймар вернулся на поле после травмы и провел 45 минут на поле в игре с «Флуминенсе» (0:1), получив желтую карточку.

Всего в этом сезоне Неймар принял участие в 11 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.

Неймар.Неймар не сыграет за сборную Бразилии в марте. Ему на замену вызвали Эндрика из «Реала»
2
Неймар Сантос
Футбол
Читайте также
Сделка США с Украиной и предупреждение о срыве переговоров. Что пишут СМИ
Неймар снова получил травму и покинул поле на электрокаре
Мать убила троих детей в Канске, их выжившего брата избивал отец. Главное
В СМИ сообщили детали предложенного США союзникам плана по урегулированию на Украине
«Спартак» остался в чемпионской гонке? Команда Станковича — фаворит Кубка? На что красно-белые надеются в концовке сезона
The Athletic: Панарина обвиняли в сексуальном насилии в США
Популярное видео
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя