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Сегодня, 04:08

Неймар в ближайшее время перейдет в «Сантос»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Аль-Хиляля» Неймар продолжит карьеру в «Сантосе», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, между сторонами было достигнуто устное соглашение о трансфере 32-летнего бразильца. На следующей неделе ожидается окончательное оформление сделки.

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Неймар провел два матча в текущем сезоне, сыграв в общей сложности 42 минуты. С ноября он восстанавливается после повреждения бедра, а до этого пропустил год из-за разрыва крестообразных связок.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» в августе 2023 года. Ранее форвард также выступал за «Барселону» и «Сантос».

Неймар Сантос
ФК Аль-Хиляль
ФК Сантос
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