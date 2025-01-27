Неймар в ближайшее время перейдет в «Сантос»

Форвард «Аль-Хиляля» Неймар продолжит карьеру в «Сантосе», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, между сторонами было достигнуто устное соглашение о трансфере 32-летнего бразильца. На следующей неделе ожидается окончательное оформление сделки.

Неймар провел два матча в текущем сезоне, сыграв в общей сложности 42 минуты. С ноября он восстанавливается после повреждения бедра, а до этого пропустил год из-за разрыва крестообразных связок.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» в августе 2023 года. Ранее форвард также выступал за «Барселону» и «Сантос».