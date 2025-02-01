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Сегодня, 11:16

Неймар взял в «Сантосе» 10-й номер Пеле: «Будет честью носить эту священную футболку»

Руслан Минаев
Неймар.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Сантоса» Неймар будет играть в бразильском клубе под 10-м номером, под которым играл трехкратный чемпион мира Пеле.

Неймар играл в «Сантосе» под 11-м номером с 2009 по 2013 год.

«Король Пеле, твои желания — для меня приказы. Трон и корона всегда будут твоими, потому что ты вечен. 10-й номер — это будет честью носить священную футболку, которая так много значит для «Сантоса» и мира. Я обещаю сделать все возможное, чтобы продолжить чтить твою легенду, король Пеле», — цитирует Неймара пресс-служба клуба.

Неймар. Официально: Неймар вернулся в «Сантос». В Бразилии — в восторге, но когда звезда выйдет на поле?
Неймар Сантос
Пеле
ФК Сантос
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