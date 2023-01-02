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Бразилия

Сегодня, 10:36

Неймара ожидают на похоронах Пеле, футболист вчера прилетел в Бразилию

Иван Торопцев
Корреспондент
Неймар.
Фото Global Look Press
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Нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар должен посетить похороны легендарного футболиста Пеле, сообщает журналист L'Equipe Эрик Фросио.

Вчера, 1 января, Неймар прилетел на родину в Гуаружу. Футболист пропустил вчерашний матч «ПСЖ» против «Ланса» (1:3) из-за дисквалификации.

Пеле умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет из-за осложнений на фоне рака толстой кишки. Он является единственным в истории трехкратным чемпионом мира в качестве футболиста (1958, 1962, 1970). На клубном уровне Пеле играл за бразильский «Сантос» и американский «Нью-Йорк Космос», он включен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов.

Церемония прощания с Пеле начнется сегодня, 2 января, в 16.00 по московскому времени на стадионе «Сантоса» и продлится ровно сутки.

Неймар Сантос
Пеле
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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