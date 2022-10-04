Отец Неймара заработал перелом, празднуя победу сына в товарищеском матче

Сегодня, 21:16
Отец Неймара, Неймар да Силва Сантос, празднуя победу сборной Бразилии в товарищеском матче с Тунисом (5:1), получил перелом, сообщает Sport.es.
Танцуя после победы, 57-летний мужчина упал с лестницы и сломал себе пару ребер, а также порезал руку, так как держал в ней бокал с напитком.
Отца Неймара госпитализировали, но вскоре выписали, сейчас он лечится в домашних условиях.
Напомним, Неймар в матче с Тунисом забил свой 75-й гол за сборную Бразилии, сократив отставание от рекорда Пеле до двух голов. Матчем с Тунисом сборная Бразилии закончила подготовку к предстоящему ЧМ-2022.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования