Отец Неймара заработал перелом, празднуя победу сына в товарищеском матче

Отец Неймара, Неймар да Силва Сантос, празднуя победу сборной Бразилии в товарищеском матче с Тунисом (5:1), получил перелом, сообщает Sport.es.

Танцуя после победы, 57-летний мужчина упал с лестницы и сломал себе пару ребер, а также порезал руку, так как держал в ней бокал с напитком.

Отца Неймара госпитализировали, но вскоре выписали, сейчас он лечится в домашних условиях.

Напомним, Неймар в матче с Тунисом забил свой 75-й гол за сборную Бразилии, сократив отставание от рекорда Пеле до двух голов. Матчем с Тунисом сборная Бразилии закончила подготовку к предстоящему ЧМ-2022.