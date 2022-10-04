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Бразилия

Сегодня, 21:16

Отец Неймара заработал перелом, празднуя победу сына в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент

Отец Неймара, Неймар да Силва Сантос, празднуя победу сборной Бразилии в товарищеском матче с Тунисом (5:1), получил перелом, сообщает Sport.es.

Танцуя после победы, 57-летний мужчина упал с лестницы и сломал себе пару ребер, а также порезал руку, так как держал в ней бокал с напитком.

Отца Неймара госпитализировали, но вскоре выписали, сейчас он лечится в домашних условиях.

Напомним, Неймар в матче с Тунисом забил свой 75-й гол за сборную Бразилии, сократив отставание от рекорда Пеле до двух голов. Матчем с Тунисом сборная Бразилии закончила подготовку к предстоящему ЧМ-2022.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Интер 1
Барселона 0
2-й тайм

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
⚽ Футбол. ЛЧ
Челси
Милан

Обе забьют - да

28%

1.86

П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
⚽ Футбол. ЛЧ
Реал
Шахтер Д

Обе забьют - да

22%

1.96

Ф2 (2.5)

17%

1.65

ИТБ1 (2.5)

15%

12
Неймар Сантос
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Туниса по футболу
1
1
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