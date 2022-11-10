Гол экс-защитника «Локомотива» Мурило принес «Палмейрас» победу над «Америкой МГ»

«Палмейрас» переиграл «Америку МГ» в матче 37-го тура чемпионата Бразилии — 2:1. Клуб из Сан-Паулу продлил свою беспроигрышную серию.

Победный гол в этой встрече забил экс-защитнику «Локомотива» Мурило Сикейра на 81-й минуте.

«Палмейрас» лидирует в турнирной таблице чемпионата Бразилии — 81 очко. «Америка МГ» занимает 7-е место — 52 очка.