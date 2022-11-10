Гол экс-защитника «Локомотива» Мурило принес «Палмейрас» победу над «Америкой МГ»

10 ноября, 05:14
«Палмейрас» переиграл «Америку МГ» в матче 37-го тура чемпионата Бразилии — 2:1. Клуб из Сан-Паулу продлил свою беспроигрышную серию.
Победный гол в этой встрече забил экс-защитнику «Локомотива» Мурило Сикейра на 81-й минуте.
«Палмейрас» лидирует в турнирной таблице чемпионата Бразилии — 81 очко. «Америка МГ» занимает 7-е место — 52 очка.
Методология
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Основные источники исследования