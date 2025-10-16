«Палмейрас» обыграл «Брагантино», экс-защитник ЦСКА Фукс забил гол

16 октября, 02:58
«Палмейрас» выиграл у «Брагантино» в матче 28-го тура чемпионата Бразилии — 5:1. Игра прошла на стадионе «Альянц» в Сан-Паулу.
Джон Джон на 38-й минуте с пенальти вывел гостей вперед. Перед перерывом «Палмейрас» отыгрался благодаря голу бывщего защитника ЦСКА Бруно Фукса. После перерыва Виктор Роке оформил дубль, а также по голу забили Фелипе Андерсон и Хосе Лопес.
«Палмейрас» набрал 61 очко и лидирует в турнирной таблице. «Брагантино» идет на 9-й строчке — 36 очков.
