«Палмейрас» обыграл «Брагантино», экс-защитник ЦСКА Фукс забил гол

«Палмейрас» выиграл у «Брагантино» в матче 28-го тура чемпионата Бразилии — 5:1. Игра прошла на стадионе «Альянц» в Сан-Паулу.

Джон Джон на 38-й минуте с пенальти вывел гостей вперед. Перед перерывом «Палмейрас» отыгрался благодаря голу бывщего защитника ЦСКА Бруно Фукса. После перерыва Виктор Роке оформил дубль, а также по голу забили Фелипе Андерсон и Хосе Лопес.

«Палмейрас» набрал 61 очко и лидирует в турнирной таблице. «Брагантино» идет на 9-й строчке — 36 очков.