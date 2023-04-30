Педриньо отверг обвинения в домашнем насилии

Бразильский нападающий Педриньо прокомментировал ситуацию с обвинениями в свою сторону о домашнем насилии.

Вчера, 29 апреля, стало известно о том, что «Сан-Паулу» расторг соглашение с игроком на фоне скандала. Он выступал за бразильскую команду на правах аренды. Полноценный контракт футболиста принадлежит «Локомотиву».

«В связи с несправедливым расторжением договора, объявленным клубом «Сан-Паулу», я публично заявляю, что это решение непонятно с учетом реальных фактов. К сожалению, расторжение договора было основано на преступной выборочной утечке старых и отредактированных сообщений, которые правоохранительные органы восприняли не в мою пользу», — приводит слова Педриньо Globo.

2 марта появилась информация, что бывшая девушка игрока «Локомотива» Аманда Нуньес обвинила футболиста в домашнем насилии. Девушка написала заявление в полицию, добавив, что он угрожал ей, оскорблял и нанес телесные повреждения. У потерпевшей были обнаружены следы травм, которые были задокументированы.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Педриньо принял участие в 10 матчах, в которых забил 3 мяча.