Пеле назван лучшим бразильским футболистом в истории по версии FourFourTwo

Сегодня, 19:59
Издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших бразильских футболистов за всю историю.
На первом месте расположился трехкратный чемпион мира Пеле, который выступал за «Сантос» и «Нью-Йорк Космос». Всего за свою карьеру нападающий забил 1289 голов в 1363 матчах. Пеле умер в 2022 году в возрасте 82 лет из-за рака прямой кишки. В мае 2023-го в Сантосе открыли мавзолей памяти легендарного форварда.
Второе место в рейтинге лучших бразильских игроков занял бывший нападающий мадридского «Реала», «Барселоны» и «Интера» Роналдо. В тройку также вошел экс-футболист «Ботафого» Гарринча.
Топ-10 бразильских футболистов в истории по версии FourFourTwo:
1. Пеле
2. Роналдо
3. Гарринча
4. Роналдиньо
5. Ромарио
6. Ривалдо
7. Зико
8. Жаирзиньо
9. Неймар
10. Сократес