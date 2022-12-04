Пеле: «Хочу, чтобы все были спокойны и позитивны. Я сильный»

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле обратился к своим фанатам.

«Друзья, я хочу, чтобы все были спокойны и позитивны. Я сильный, с большой надеждой, и я следую своему лечению по-прежнему. Я хочу поблагодарить всю команду врачей и медсестер за всю помощь, которую я получил. Я очень верю в Бога, и каждое послание любви, которое я получаю от вас по всему миру, наполняет меня энергией. И смотрите Бразилию на чемпионате мира тоже! Огромное спасибо за все», — гласит текст на официальной странице Пеле в социальной сети.

Ранее бразильски СМИ написали, что 82-летний бразилец был переведен на паллиативное лечение, поскольку врачи прекратили курс химиотерапии, так как организм уже не реагирует на нее. Однако в пресс-служба больнице этого не подтвердили.

В пятницу, 2 декабря, стало известно, что Пеле диагностировали респираторную инфекцию.

Пеле — единственный в истории трехкратный чемпион мира по футболу. Он выигрывал мировое первенство в 1958, 1962 и 1970 годах. Пеле признавали лучшим футболистом XX века по версии ФИФА, он внесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов в карьере.