Пеле объяснил, почему оказался в больнице

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле объяснил, почему на этой неделе был госпитализирован.

«Друзья, я нахожусь в больнице с ежемесячным визитом. Всегда приятно получать такие позитивные сообщения. Спасибо Катару и всем, кто посылает мне хорошее настроение!» — написал Пеле в социальной сети.

29 ноября 82-летний Пеле был госпитализирован в больницу в Сан-Паулу. По информации СМИ, у бывшего футболиста был диагностирован генерализованный отек тела, включая сердечную недостаточность, а также «спутанность сознания».