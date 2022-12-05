Пеле переболел коронавирусом накануне госпитализации

Трехкратный чемпион мира Пеле перенес коронавирус перед тем, как попал в клинику в Бразилии, где проходит курс лечения от рака, сообщает O Globo.

У него сделаны все прививки, но из-за того, что его организм ослаблен в результате химиотерапии и рака, он подхватил легочную инфекцию. И поэтому был госпитализирован.

В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 8 декабря он был планово госпитализирован для прохождения лечения. Позже у Пеле были обнаружены опухоли в кишечнике, печени, а также в легком на начальной стадии.

82-летний Пеле является единственным трехкратным чемпионом мира по футболу (1958, 1962, 1970).