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Бразилия

Сегодня, 00:44

Пеле похоронили в Сантусе на вертикальном кладбище

Евгений Козинов
Корреспондент
Гроб с Пеле.
Фото Global Look Press
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Трехкратный чемпион мира Пеле был похоронен на вертикальном кладбище в Сантусе, штат Сан-Паулу. Некрополь внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое вертикальное кладбище в мире.

Ранее появилась информация, что 19 лет назад бывший футболист купил на этом кладбище нишу на девятом этаже с видом на стадион «Сантоса».

Церемонию прощания с Пеле посетили около 230 тысяч человек. Люди стояли в очереди несколько часов, чтобы проститься с легендой футбола.

Единственный в истории трехкратный чемпион мира по футболу умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет из-за осложнений на фоне рака толстой кишки.

Пеле
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Гроб с телом Пеле доставили к вертикальному кладбищу