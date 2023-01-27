Первый тренер Фернандеса: «Конечно, я счастлив, что Марио вернулся в футбол. Его игра полезна для глаз»

Маркос Де Лима Ромеу, первый тренер защитника ЦСКА Марио Фернандеса, прокомментировал дебют футболиста в составе «Интернасьонала».

«Конечно, я счастлив, что Марио вернулся в футбол и наконец-то вышел на поле в майке бразильского клуба. Я очень рад за Фернандеса и за то, что он принял решение продолжить карьеру. Его игра полезна для глаз, наблюдать за действиями Марио на футбольном поле — удовольствие», — приводит «РБ Спорт» слова Ромеу.

Весной 2022 года защитник ЦСКА Фернандес приостановил карьеру. В декабре он стал игроком «Интернасьонала». Его арендное соглашение с бразильским клубом рассчитано до конца 2023 года.

26 января 32-летний защитник провел на поле 69 минут в матче второго тура национального чемпионата против «Авениды» (1:1).