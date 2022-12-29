Победивший на выборах президента Бразилии Лупа да Силва прокомментировал новость о смерти Пеле

Победивший на выборах президента Бразилии Лупа да Силва прокомментировал новость о смерти трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле.

«У меня была привилегия, которой не было у молодых бразильцев: я видел, как играет Пеле вживую. Играть — не совсем то слово. Я видел, как Пеле устраивал настоящее шоу. Всегда делал что-то особенное, что много раз заканчивалось голом», — приводит слова да Силвы O Globo.

Пеле скончался в четверг на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

Пеле входит в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее количество голов за профессиональную карьеру — по некоторым данным, бразилец забил 1281 мяч.