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Бразилия

Сегодня, 13:19

Полицейский выстрелил в ногу вратарю в Бразилии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер бразильского «Гремио Анаполис» Рамон Соуза получил огнестрельное ранение после матча против «Сентро Оэсте» (1:2) в 12-м туре второго дивизиона штата Гояс.

После завершения матча начались беспорядки с участием игроков. Один из полицейских выстрелил резиновой пулей и попал в ногу Соузе. Футболисту оказали срочную медицинскую помощь.

«Ужасный, невероятный и преступный поступок человека, который должен охранять безопасность людей, находившихся на стадионе 10 июля, отмечено жестоким и грязным поступком против одного из наших игроков, который никогда не будет забыт. Клуб сообщает, что примет меры, чтобы виновный был наказан и свершилась справедливость, чтобы это преступление не осталось безнаказанным», — говорится в заявлении «Гремио Анаполис» в соцсетях.

22-летний вратарь выступает за бразильский клуб на правах аренды из «Апаресиденсе».

Футбол
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