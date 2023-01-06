Президент «Коринтианса»: «Тоже делали предложение Роналду, но «Аль-Наср» предложил в 20 раз больше»

Президент «Коринтианса» Дуилио Монтейру Алвес рассказал, что бразильский клуб также делал предложение по трансферу нападающего Криштиану Роналду.

«Мы предлагали такую же зарплату, что была у него в «Манчестер Юнайтед», контракт на два года, что много, но возможно из-за спонсоров. Однако предложение, которое поступило из «Аль-Насра», было в 20 раз больше. Мы делали предложение уже давно, когда началась неразбериха в Манчестере. Конечно, это очень сложно. Но это «Коринтианс», так что почему бы не попробовать? Я несколько раз разговаривал с Жорже Мендешом, а затем было направлено предложение», — заявил Алвес в эфире TV Bandeirantes.

30 декабря 2022 года «Аль-Наср» объявил о подписании контракта с 37-летним португальцем до июня 2025 года.

Ранее Роналду выступал за «Спортинг», «Реал», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». Он является лучшим бомбардиром за всю историю мадридского клуба (450 голов).