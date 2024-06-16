Рафинья отреагировал на резкую критику Роналдиньо в адрес сборной Бразилии

Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья прокомментировал критическое заявление Роналдиньо об игроках национальной команды.

«Это было неожиданностью не только для меня, но и для всех. Он никогда раньше не делал подобных заявлений. Он всегда оказывал поддержку. Это удивило многих людей. Я считаю его кумиром, эталоном, да и для всех остальных в команде тоже. Все смотрят на него как на эталон. Для нас это был удар. Мы не согласны. У каждого здесь есть качество и заслуга, позволяющие носить эту футболку», — приводит слова Рафиньи 365scores.

На Кубке Америки-2024 в США бразильцы сыграют в группе D против Колумбии, Парагвая и Коста-Рики. В предыдущем розыгрыше турнира «пентакампеоны» уступили в решающем матче сборной Аргентины.