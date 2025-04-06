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6 апреля, 16:22

Relevo: Анчелотти готов возглавить сборную Бразилии в случае увольнения из «Реала»

Алина Савинова
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассматривает вариант с работой в сборной Бразилии, сообщает Relevo.

По информации источника, 65-летний специалист не хочет покидать испанский клуб до окончания своего контракта в 2026 году. Однако если его уволят по итогам нынешнего сезона, он готов возглавить бразильскую национальную команду.

При этом отмечается, что многие игроки сборной Бразилии хотят видеть Анчелотти главным тренером. В частности к его кандидатуре положительно относятся Алисон, Маркиньос, Данило, Винисиус, Родриго Гоэс, Эдер Милитао и Эндрик.

В конце марта Бразильская конфедерация футбола (CBF) объявила об отставке Доривала Жуниора, который возглавлял национальную команду Бразилии с января 2024 года.

Карло Анчелотти
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
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