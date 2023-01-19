РФС обсуждает варианты увековечивания памяти Пеле в России

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Российский футбольный союз (РФС) рассматривает варианты увековечивания имени легендарного бразильца Пеле.
«РФС обсуждает варианты того, как можно увековечить память Пеле в России. По итогам обсуждения, в котором участвуют ветераны российского футбола, выходившие на поле с великим бразильцем, будет принято окончательное решение», — приводит ТАСС слова представителей службы коммуникаций РФС.
Трехкратный чемпион мира Пеле скончался 29 декабря в возрасте 82 лет. На церемонии прощания с футболистом президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино призвал переименовать как минимум один стадион в каждой стране в честь Пеле.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования