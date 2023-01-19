РФС обсуждает варианты увековечивания памяти Пеле в России

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает варианты увековечивания имени легендарного бразильца Пеле.

«РФС обсуждает варианты того, как можно увековечить память Пеле в России. По итогам обсуждения, в котором участвуют ветераны российского футбола, выходившие на поле с великим бразильцем, будет принято окончательное решение», — приводит ТАСС слова представителей службы коммуникаций РФС.

Трехкратный чемпион мира Пеле скончался 29 декабря в возрасте 82 лет. На церемонии прощания с футболистом президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино призвал переименовать как минимум один стадион в каждой стране в честь Пеле.